Teilnehmer der Demonstration in London. (AP / dpa / Alberto Pezzali)

Demonstrierende schwenkten palästinensische Flaggen und forderten einen Waffenstillstand für den Gazastreifen. Mehr als 1.800 Polizisten begleiteten den Demonstrationszug, der offenbar friedlich verlief. Am Rande der Kundgebung kam es aber zu Auseinandersetzungen zwischen Teilnehmern einer Gegendemonstration britischer Nationalisten und der Polizei. Rund 80 Personen wurden festgenommen. In Großbritannien wird heute auch der gefallenen Soldaten der beiden Weltkriege gedacht.

Pro-palästinensische Demonstrationen gab es erneut auch in Deutschland: In Berlin-Kreuzberg und München zählte die Polizei jeweils etwa 2.500 Menschen. Die Teilnehmer forderten unter anderem einen Waffenstillstand im Nahostkonflikt.

Im nordrhein-westfälischen Wuppertal kamen nach Polizeiangaben rund 2.000 Menschen zusammen. An einer pro-israelischen Kundgebung in der Innenstadt nahmen etwa 100 Menschen teil.

