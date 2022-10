Einigung auf 49-Euro-Ticket

Wird das 49-Euro-Ticket auch so ein Publikumserfolg wie der Vorgänger für neun Euro? Experten rechnen mit einer deutlich geringeren Nachfrage (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann)

Lange hat die Politik um einen Nachfolger für das befristete Neun-Euro-Ticket gerungen – inzwischen haben sich die Verkehrsministerinnen und –minister von Bund und Ländern grundsätzlich geeinigt auf ein „Klimaticket Deutschland“ (Arbeitstitel) für 49 Euro im Monat. Es soll ab 1. Januar 2023 im Jahresabo erhältlich und monatlich kündbar sein. Uneinigkeit herrscht noch bei wichtigen Fragen wie der Finanzierung.

Inhaberinnen und Inhaber sollen mit dem Ticket bundesweit den öffentlichen Nah- und Regionalverkehr nutzen können. Züge des Fernverkehrs wie Intercity, Intercity-Express und Eurocity sind ausgenommen..

Bund und Länder streiten noch über die Finanzierung. Der Bund hat 1,5 Milliarden Euro zur Finanzierung des Tickets zugesagt – unter der Bedingung, dass die Länder mindestens die gleiche Summe aufbringen. Die Länder wiederum fordern mehr Geld vom Bund für den ÖPNV, konkret eine Erhöhung der sogenannten Regionalisierungsmittel. Mit diesem Geld vom Bund - für das Jahr 2022 sind es 9,4 Milliarden Euro - bestellen die Länder Busse und Bahnen bei den verschiedenen Verkehrsunternehmen.

Der Forderung der Länder nach mehr Bundesmitteln schließen sich unter anderem der Verband deutscher Verkehrsunternehmen (VdV), der Deutsche Städtetag und der Fahrgastverband Pro Bahn an. Städtetags-Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy sagte, der ÖPNV sei schon lange "extrem unterfinanziert", das neue Ticket dürfe nicht zu Lasten der Grundfinanzierung oder des Angebotsausbaus gehen. Ohne Erhöhung der Regionalisierungsmittel drohten Angebotskürzungen, warnt auch der VdV. Hauptgeschäftsführer Oliver Wolff sagte: „Wir laufen Gefahr, dass wir massiv und flächendeckend Angebote einstellen müssen, weil sie wegen Kostensteigerungen nicht mehr finanzierbar sind.“

Angebotskürzungen würden den ÖPNV wiederum unattraktiver machen. In einer repräsentativen Befragung des VdV zum Neun-Euro-Ticket gaben 33 Prozent der Menschen an, sie hätten das Ticket nicht genutzt, weil die Verbindungen zu umständlich seien.

Über die drei Monate im Sommer 2022 haben die Verkehrsverbünde in Deutschland insgesamt 52 Millionen Neun-Euro-Tickets verkauft. Bei einer repräsentativen Studie im Auftrag des VdV gaben 49 Prozent der Befragten an, sie hätten im Juli ein Neun-Euro-Ticket gekauft. Top-Kaufgrund war demnach der günstige Preis.

Allerdings war die Nachfrage auf dem Land, wo Angebot und Taktung von Bussen und Bahnen meist geringer sind, nur halb so groß wie in dichter besiedelten Gegenden Deutschlands. Häufigste Gründe, sich das Ticket nicht zuzulegen, waren kein Bedarf (37 Prozent), Präferenz fürs Auto (35 Prozent) und umständliche Verbindungen (33 Prozent).

Davon gehen Experten und Politik aus. Vor allem der günstige Preis und das einfach zu verstehende System dürften eine Nutzung des ÖPNV attraktiver machen - gerade für Gelegenheitsfahrer und –fahrerinnen. Für diese sei es ein großes Hemmnis, das komplizierte System der Tarife und einzelnen Verkehrsverbünde zu verstehen, sagte Thorsten Koska, Co-Leiter des Forschungsbereichs Mobilität und Verkehrspolitik beim Think Tank Wuppertal Institut. Bereits das einheitliche Ticket im Sommer schaffte hier Abhilfe.

Allerdings gibt es weiterhin viel Verbesserungsbedarf im öffentlichen Personennahverkehr. Es hapere im ÖPNV auch an der Zuverlässigkeit, meint Koska. Ein weiterer wichtiger Baustein seien dichtere Netze, vor allem auf dem Land, aber nicht nur dort: „Der ÖPNV muss in der Fläche besser werden, und der Takt muss dichter werden.“ Ein Ziel wäre für den Mobilitätsexperten, dass in Großstädten alle fünf Minuten ein Bus oder eine Bahn komme, auf dem Land müsse „öfter als nur mehrmals täglich was fahren“.

Der Think Tank Agora Verkehrswende erwartet durch ein 49-Euro-Ticket eine gestiegene ÖPNV-Nachfrage vor allem in großen Städten. Thorsten Koskas Wuppertal Institut erwartet allerdings, dass die Nachfrage nach einem Ticket für 49 Euro im Monat mit Abstand kleiner ausfallen wird als bei der Neun-Euro-Variante. Studien zur Kaufbereitschaft gingen von etwa einem Viertel der Nachfrage aus.

Bei einem 29-Euro-Ticket wie etwa vom Verbraucherzentrale Bundesverband gefordert, läge die Kaufbereitschaft laut Koska dagegen doppelt so hoch. Eine solche Variante kündigte etwa Berlins Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) an. "In Berlin gibt es viele Menschen, die 49 Euro im Monat nicht aufbringen können", sagte sie nach der Grundsatzeinigung mit dem Bund.

„Für Pendlerinnen und Pendler ist es sicher interessant“, meint Mobilitätsexperte Thorsten Koska vom Think Tank Wuppertal Institut. Auch bei regelmäßigen Wochenend-Ausflügen würde sich ein 49-Euro-Ticket schnell rechnen. Koska gibt aber auch zu bedenken: „Vermutlich weniger erreicht werden einkommensschwache Menschen."

Das kritisierte unter anderem die Verbraucherzentrale Bundesverband. Deren Vorständin Jutta Gurkmann sagte: "Insbesondere Empfängerinnen und Empfängern von Transferleistungen, aber auch Geringverdienenden ohne staatliche Leistungen hilft ein 49-Euro-Ticket wenig." Auch die Linken-Parteichefin Janine Wissler kritisierte das geplante Ticket als zu teuer: "Leider wird es weiter viele Menschen geben, die sich dieses Ticket nicht leisten können." Wissler forderte perspektivisch einen kostenlosen und ausgebauten Nahverkehr für alle.

Rabatte für Einkommensschwache sind beim 49-Euro-Ticket laut Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) nicht geplant. Auch Fernverkehrspendlerinnen und –pendler werden nichts davon haben, da es nur für den Nah- und Regionalverkehr gelten soll.

Die Verkehrsverbünde schätzen in ihrer Bilanzstudie, das Neun-Euro-Ticket habe pro Monat etwa 600.000 Tonnen CO2-Emissionen verhindert; hochgerechnet aufs Jahr wären das rund sieben Millionen Tonnen. „Das wäre schon ein deutlich spürbarer Effekt“, allerdings "noch nicht das, was wir brauchen, um die Klimaziele zu erreichen", stellt Thorsten Koska vom Think Tank Wuppertal Institut fest. Insgesamt verursache der Verkehrsbereich in Deutschland jährlich CO2-Emissionen von mehr als 160 Millionen Tonnen. Die Klimabilanz des 49-Euro-Tickets dürfte allerdings schlechter ausfallen als beim Neun-Euro-Ticket, da es wahrscheinlich deutlicher weniger Menschen dazu bewegen wird, auf den ÖPNV umzusteigen.

Quellen: dlf.de, dpa, ZDF, rbb, VdV

Redaktion: Fabian May