Der Gitarrist Jimmy Page war erfahrender Studiomusiker, hat an etlichen Aufnahmen der 1960er Jahre mitgewirkt und war bis zu deren Auflösung Mitglied der britischen Yardbirds. Nach deren Auflösung musste er bestehende Verträge für eine Tournee erfüllen, also stellte er eine neue Formation zusammen: The New Yardbirds.

Aus dem Umfeld der Kollegen von The Who wurde gefrotzelt, eine Band mit Page an der Front müsse abstürzen wie ein bleierner Zeppelin, "going down like a lead zeppelin". Geboren war Led Zeppelin. Und mit deren Debüt war klar: Diese Nachfolger der Yardbirds mit dem Namen eines abstürzenden Zeppelins sind klar in der Blues-Tradition - auch, aber nicht nur! Und sie spielen ihn schneller, härter, mit mehr Gefühl. und sie spielen ihn als vollwertige Band, nicht nur der Sänger und der Gitarrist sind die Stars.

Harte Verschmelzung von Blues und Rock

Robert Plants urschreiender Gesangsstil, der von Jimmy Pages wütendem Gitarrenspiel angestachelt wurde. John Paul Jones am Bass und John Bonham am Schlagzeug trieben die beiden Frontmänner vor sich her. So eine harte Verschmelzung von Blues und Rock hatte man bis dahin noch nicht gehört. Von der Kritik anfangs gemieden, von denjenigen Fans, die den typischen Rocksound der 60er-Jahre satt hatten, sofort verehrt, denn hier war etwas Besonderes entstanden.

Das Quartett aus England hatte einen Meilenstein der Musikgeschichte geschaffen und gleich ein neues Kapitel der Rockmusik aufgeschlagen: ein hartes. Und das war erst der Anfang. Fan-Hysterie, ein eigenes Bandflugzeug und etliche Welthits sollten folgen: 50 Jahre Led Zeppelin.