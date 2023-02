50 Jahre "Schwarzer Riese"

Die Transformation des Ruhrgebiets

In seiner mittlerweile 50-jährigen Geschichte hat der Hochofen Schwelgern 1 in Duisburg viel erlebt: vom massiven Arbeitsplatzverlust in der Branche bis hin zur geplanten Transformation durch die Herstellung von grünem Stahl.

Boeselager, Felicitas | 06. Februar 2023, 18:40 Uhr