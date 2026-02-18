Man verurteile die einseitigen Maßnahmen Israels, die darauf abzielten, die unrechtmäßige Präsenz in dem besetzten Palästinensergebiet auszuweiten, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von 85 Ländern. Sie müssten umgehend rückgängig gemacht werden. Das Vorgehen Israels widerspreche dem Völkerrecht. Auch die EU und die Arabische Liga unterzeichneten die Erklärung.
Israel hatte zuletzt Medienberichten zufolge mehrere Maßnahmen beschlossen, um seine Kontrolle über das palästinensische Westjordanland auszuweiten. Unter anderem sollen israelische Siedler dort Land erwerben dürfen. Der Schritt könnte weitreichende Folgen für die palästinensische Bevölkerung im Westjordanland haben. Israels Außenministerium weist die Anschuldigungen zurück.
