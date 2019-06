90. Geburtstag einer großen Astronomin Carolyn Shoemaker: Asteroiden und Kometen

Vor 90 Jahren erblickte Carolyn Spellmann in Gallup, New Mexico das Licht der Welt. Nach der Highschool studierte sie in Kalifornien Geschichte, Politikwissenschaft und englische Literatur.

Von Dirk Lorenzen

