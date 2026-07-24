Özel verlässt die CHP und gründet eine neue Partei. (picture alliance / AP Photo / Erdem Sahin)

Sie heißt "Neue Partei", auf türkisch "Yeni Parti". Die konstituierende Sitzung fand am Nachmittag in Ankara statt. Zuvor hatte Özel gemeinsam mit 90 weiteren Abgeordneten den Austritt aus der CHP erklärt, der bisher größten Oppositionspartei. Er war per Gerichtsbeschluss als Vorsitzender der CHP abgesetzt worden.

Die CHP hatte bei den Kommunalwahlen im Jahr 2024 der Regierungspartei AKP von Präsident Erdogan eine Niederlage zugefügt. Seitdem steht sie zunehmend im Visier der türkischen Justiz. Viele von ihr gestellte Bürgermeister sind in Haft.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.