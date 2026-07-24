Unterlagen unterschrieben

Özel verlässt die CHP und gründet eine neue Partei. (picture alliance / AP Photo / Erdem Sahin)

Der abgesetzte Parteichef Özel unterzeichnete die Unterlagen für die Gründung einer "Neue Partei" genannten Gruppierung. Außer ihm traten noch 90 weitere Abgeordnete aus der CHP aus. Mit 91 Mitgliedern wird die Neue Partei künftig die zweitgrößte Fraktion im Parlament in Ankara stellen, nach der Regierungspartei AKP von Präsident Erdogan.

Die Unterlagen zur Parteigründung sollen heute beim Innenministerium eingereicht werden.

Die CHP hatte bei den Kommunalwahlen im Jahr 2024 der AKP eine schwere Niederlage zugefügt. Seitdem steht sie zunehmend im Visier der türkischen Justiz. Viele von ihr gestellte Bürgermeister sind in Haft. Özel wurde als Vorsitzender per Gerichtsbeschluss abgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.