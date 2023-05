Ein Panzer des Typs M1 Abrams auf dem Truppenübungsplatz Hohenfels (Archivbild). (picture alliance / dpa / Nicolas Armer)

Dies teilte das Pentagon in Washington mit. Ein Sprecher sagte, ukrainische Soldaten würden in den kommenden Wochen ihre Ausbildung in Grafenwöhr beginnen. Es gehe darum, die Besatzungen sowohl in der Nutzung des Abrams-Panzers als auch in seiner Instandhaltung zu schulen. Die Übungspanzer sind nicht kampftauglich; die für den Krieg vorgesehenen Abrams werden derzeit noch instandgesetzt

Die USA hatten die Lieferung der Panzer an die Ukraine Ende Januar zugesagt. Deutschland hatte sich zur Lieferung von Leopard-Panzern bereit erklärt.

