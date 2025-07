Afghanistan

Abschiebeflug aus Deutschland in Kabul gelandet - Kritik von UNO-Menschenrechtsbüro

Der Flug mit 81 abgeschobenen afghanischen Staatsbürgern ist nach übereinstimmenden Berichten in der Hauptstadt Kabul gelandet. Die Maschine der Quatar Airways war heute früh in Leipzig/Halle gestartet. An Bord befanden sich nach Angaben des Bundesinnenministeriums ausreisepflichtige afghanische Männer, die in der Vergangenheit strafrechtlich in Erscheinung getreten waren.