Menschen besteigen ein Flugzeug der Qatar Airways, vor dem Fahrzeuge der Bundespolizei stehen auf dem Vorfeld am Flughafen Leipzig/Halle. (Jan Woitas / dpa / Jan Woitas)

Das bestätigte Bundesinnenminister Dobrindt. An Bord befinden sich demnach 81 Menschen, die in ihr Heimatland gebracht werden. Es handle sich ausschließlich um ausreisepflichtige schwere Straftäter, sagte der CSU-Politiker in der ARD. Organisiert worden sei der Flug erneut mit Hilfe von Katar. Zudem habe es - Zitat - "technische Kontakte" nach Afghanistan gegeben. Die Bundesregierung unterhält keine diplomatischen Beziehungen zu den militant-islamistischen Machthabern in Kabul. Der Grünen-Politiker Hofreiter kritisierte, dass die Bundesregierung durch die Verhandlungen mit Vertretern der Taliban islamistischen Terror aufwerte.

Zuletzt hatte Deutschland im vergangenen August Straftäter nach Afghanistan abgeschoben, damals noch unter der Ampel-Regierung.

Diese Nachricht wurde am 18.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.