Flughafen Leipzig

Abschiebeflug aus Deutschland nach Afghanistan gestartet - Kritik von Menschenrechtsorganisationen

Deutschland schiebt zum zweiten Mal seit der Machtübernahme der Taliban Menschen nach Afghanistan ab. Am Flughafen in Leipzig startete am Morgen ein Flug mit 81 ausreisepflichtigen Menschen, wie Bundesinnnenminister Dobrindt bestätigte. Es handle sich um schwere Straftäter.