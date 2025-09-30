Urabstimmung über Pilotenstreik bei der Lufthansa endet. (picture alliance / Arne Dedert)

Die Urabstimmung bei der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit endet am Vormittag.

Für die Aufnahme eines Arbeitskampfes ist eine Zustimmung von mindestens 70 Prozent der Mitglieder nötig. - Hintergrund sind Auseinandersetzungen über die Betriebsrenten für etwa 4.800 Pilotinnen und Piloten. Die Gewerkschaft hatte die Verhandlungen für gescheitert erklärt. Zuletzt gab es 2022 einen Pilotenstreik bei der Lufthansa.

Der Konzern hatte gestern mitgeteilt, er werde rund 4.000 Stellen bis 2030 abbauen.

