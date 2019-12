Ackerbaustrategie Klöckners Quadratur des Kreises

Mehr Klimaschutz, mehr Artenvielfalt - und mehr Ertrag. Geht das zusammen in der Landwirtschaft? Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) will das mit ihrer Ackerbaustrategie erreichen. Sie stellte gleichzeitig mehr Unterstützung für Bauern in Aussicht.

Katharina Hamberger im Gespräch mit Britta Fecke

