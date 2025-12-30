Niedrigere Kosten und kürzere Wartezeiten

Der Führerschein soll nach Plänen der Bundesregierung günstiger werden. (picture alliance / dpa / Sina Schuldt)

Die Verabschiedung eines neuen Gesetzes sollte im ersten Halbjahr 2026 machbar sein, sagte Vorstandsmitglied Hillebrand der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Sowohl Kosten als auch Wartezeiten seien den jungen Leuten nicht länger zuzumuten. Hillebrand sprach sich dafür aus, den Theorieunterricht zu digitalisieren und den Umfang der Prüfungen zu verringern.

Bundesverkehrsminister Schnieder erklärte kürzlich, er rechne frühestens Anfang 2027 mit dem Inkrafttreten eines neuen Gesetzes. Die durchschnittlichen Kosten für einen Pkw-Führerschein sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Laut ADAC müssen im Schnitt und je nach Umfang 2500 bis 4500 Euro erbracht werden.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.