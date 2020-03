Regnerisch, trüb und problembeladen: Dieser Stempel haftet der Region "Hauts-de-France" an. Die Gegend an der Grenze zu Belgien ist arm, die Bevölkerung leidet noch immer unter dem Ende der Kohle-, Stahl- und Textilindustrie.

Aber großartige Kulturstätten wie der Ableger des Pariser Louvre-Museums sind nach Nordfrankreich gezogen, binden die Bevölkerung in ihre Arbeit ein. Und auch kleine Städte beweisen Ehrgeiz: So macht ein Bürgermeister von sich reden, weil er mit seiner 7.000-Einwohner-Kommune den Weg in ein Jahrhundert der Demokratie, der Kooperation und Ökologie antritt.

Ob die Menschen an diese Werte glauben – auch darüber werden die Wahlergebnisse im März Rückschlüsse zulassen.

(AFP/ Jean Christophe Verhaegen)Ein Fotograf sucht die Wurzeln des Zorns

In Nordfrankreich hat der rechtsextreme "Rassemblement National" besonders viele Sympathisanten. Etwa in Denain. Der Fotograf Vincent Jarousseau hat dort Menschen porträtiert, die am unteren Rand der Gesellschaft leben.

(AFP/ Philippe Huguen)Eine Kleinstadt wagt die Öko-Demokratie

In vielen früheren Bergarbeiterstädten in Nordfrankreich herrscht Frust. In Loos-en-Gohelle dagegen setzt ein grüner Bürgermeister auf Ökologie und Bürgerbeteiligung - mit Erfolg: Zu den Kommunalwahlen gibt es keine Gegenkandidatur von rechts.

(picture alliance/ MAXPPP/ Thierry Thorel)Kultur ist die Hoffnung für den Norden

In Lens, 200 Kilometer nördlich von Paris, hat das Louvre-Museum einen Ableger: Der "Louvre-Lens" soll die Krisenregion aufwerten, die noch mit dem Ende des Bergbaus kämpft. Dazu braucht das Museum die Menschen vor Ort – und das sind keine Bildungsbürger.

(AFP/ Philippe Huguen)Vorbild Ruhrgebiet

Die Unesco zeichnete 2012 große Teile des nordfranzösischen Kohlereviers als Weltkulturerbe aus. So sollen Touristen und Investoren angelockt und der Stolz auf die Industriekultur in der strukturschwachen Region geweckt werden. Auch zum deutschen Ruhrgebiet besteht enger Kontakt.

(Deutschlandradio/ Bettina Kaps)Digitale Nachhilfe für Frankreichs Norden

Fourmies war einmal Industriezentrum für Wollspinnerei, doch heute ist die Stadt abgehängt, die Arbeitslosigkeit ist enorm. Jetzt hat das Rathaus die Digitalisierung entdeckt: Junge Experten sollen den Bürgern mit digitaler Technik neue Perspektiven bieten.