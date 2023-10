Nach Großangriff auf Israel

Israelische Soldaten fahren mit Militärfahrzeugen an der Grenze zum Libanon entlang. (AFP / JALAA MAREY)

Ziel ist ein Gefangenenaustausch. Es gehe darum, palästinensische Frauen in israelischen Gefängnissen im Austausch gegen Frauen freizulassen, die von Hamas-Kämpfern aus Israel verschleppt worden seien, berichtet die staatliche ägyptische Zeitung "Al-Ahram". Die Hamas und der Islamische Dschihad haben nach eigenen Angaben mehr als 130 Menschen in ihrer Gewalt, die in den vergangenen zwei Tagen in Israel entführt und in den Gazastreifen gebracht wurden.

Inzwischen geht das israelische Militär im Norden des Landes gegen mutmaßliche Eindringlinge aus dem Libanon vor. Mehrere Verdächtige seien von dort aus nach Israel eingedrungen, hieß es in Medienberichten. Die israelische Armee habe im Gegenzug Ziele im Südlibanon bombardiert.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 09.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.