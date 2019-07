Älteste Darstellung des Sternenhimmels Die Himmelsscheibe von Nebra

In diesen Tagen vor zwanzig Jahren begann ein astronomischer Krimi, der bis in die Bronzezeit zurückreicht. Zwei Raubgräber entdeckten in der Nähe von Nebra in Sachsen-Anhalt eine mit Gold verzierte Bronzescheibe.

Von Dirk Lorenzen

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek