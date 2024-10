Der Flötist Fabian Johannes Egger wurde 2007 in Traunstein geboren. 2024 gewann er den ersten Preis beim Internationalen Aeolus Bläserwettbewerb in Düsseldorf. (Deutsche Stiftung Musikleben)

Vom 10. bis 15. September ging der Wettbewerb in Düsseldorf über die Bühne. 270 Bewerberinnen und Bewerber aus 39 Nationen meldeten sich in diesem Jahr für Flöte, Klarinette und Fagott an. Die drei Besten schafften es schließlich ins Finale in der Tonhalle Düsseldorf. Einer von ihnen ist der erst siebzehn Jahre alte Flötist Fabian Johannes Egger.

Eigenkomposition als Gewinnerstück

Der jüngste Teilnehmer spielte beim Preisträgerkonzert auch das jüngste Pflicht-Stück: das 1926 entstandene Flötenkonzert von Carl Nielsen, neoklassizistisch, kammermusikalisch, am Rande der Tonalität, hochvirtuos. Neben dem ersten Preis der Fachjury gewann Egger auch den Publikumspreis und den Sonderpreis für die beste Interpretation eines zeitgenössischen Stücks. Das hatte er selbst komponiert.

Musik zum Märchen "Der Schmetterling"

"Leben ist nicht genug. Sonnenschein, Freiheit und eine kleine Blume muss man auch haben." Dieses Zitat aus dem Märchen "Der Schmetterling" von Hans Christian Andersen inspirierte Fabian Johannes Egger zu seiner Komposition für Flöte solo. Tragisch, dass sich der Schmetterling zwischen den vielen Blumen nicht entscheiden kann. Er stirbt, ohne die Richtige gefunden zu haben. Die Geschichte vertonte Egger mit irrwitzig schnellen Läufen, unsteten Sprüngen und Arpeggien höchst anspruchsvoll.

Preisträgerkonzert in der Tonhalle

Den dritten Preis beim Aeolus Wettbewerb gewann die südkoreanische Fagottistin Minju Kim, den zweiten Preis der spanische Klarinettist Victor Díaz Guerra. Im Preisträgerkonzert am 15. September in der Tonhalle Düsseldorf präsentierten sich alle drei Gewinner solistisch mit den Düsseldorfer Symphonikern.



Aufnahme vom 15.9.2024 aus der Tonhalle Düsseldorf