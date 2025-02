Zwar hätte sie den Preis gerne angenommen, könne dies aber nicht, sagte die in Kiew geborene Jüdin in einem Beitrag für die Deutschlandfunk-Sendung Campus und Karriere . Zur Begründung führte sie an, dass sie sich seit über einem Jahrzehnt mit Demokratie-Bildung befasse und wisse, wie Demokratien stürben, was jedoch "nicht plötzlich" geschehe. Vielmehr würden ihre Gegner "Schritt für Schritt normalisiert".