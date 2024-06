Politologe Marschall

Das Ruhrgebiet als einstige Herzkammer der SPD funktioniere nicht mehr, sagte er der dpa. Das beste Ergebnis bei der Europawahl in Nordrhein-Westfalen erzielte die AfD mit 21,7 Prozent in Gelsenkirchen. Die Sozialdemokraten in NRW kamen laut vorläufigem Ergebnis landesweit nur noch in Herne auf Platz eins. Auch in den Stahl- und einstigen Kohlestädten wie Duisburg und Oberhausen löste die CDU die SPD ab. In Köln und Münster kamen die Grünen auf Platz 1.

Marschall ist der Leiter der Wahl-O-Mat-Forschung an der Universität Düsseldorf.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.