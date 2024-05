Newsblog zur Europawahl

TV-Debatte der Spitzen-Kandidatinnen und Kandidaten

Zwischen dem 6. und 9. Juni 2024 wird in den 27 EU-Staaten ein neues Europäisches Parlament gewählt. 720 Abgeordnete werden darin einen Sitz haben, 96 von ihnen kommen aus Deutschland. In diesem Blog halten wir Sie über die Entwicklungen im Wahlkampf und an den Wahltagen auf dem Laufenden.