Mail an Weidel und Chrupalla

Der AfD-Landeschef Vincentz (picture alliance / dpa / Revierfoto / Revierfoto)

In einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Mail an die Bundesvorsitzenden Weidel und Chrupalla schrieb Vincentz, wie sehr er die wechselseitige Eskalation der vergangenen Tage bedauere. Jetzt müsse es darum gehen, zu einem ruhigen Arbeitsmodus zurückzufinden.

Beim Parteitag der nordrhein-westfälischen AfD hatte es am Wochenende einen offenen Streit über die Aufstellung der Kandidatenliste für die Landtagswahl im kommenden Jahr gegeben. Der Landesverband ist gespalten in ein eher gemäßigtes Lager rund um Vincentz einerseits und weiter rechts stehende Mitglieder um den Bundestagsabgeordneten Helferich andererseits. Letztere warfen Vincentz vor, nur die eigenen Leute als Kandidaten aufzustellen. Sie verließen aus Protest den Saal.

In den Streit schalteten sich auch Weidel und Chrupalla ein, die am Wochenende forderten, den Parteitag abzubrechen. Der AfD-Bundesvorstand beschloss am Montag die Prüfung möglicher Ordnungsmaßnahmen gegen einzelne Mitglieder und die Einsetzung einer Untersuchungskommission.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.