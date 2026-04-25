Rede im Stil Hitlers gehalten

Dies sagte ein Parteisprecher. Eichwald hatte Ende November mit einer Rede im Stil von Adolf Hitler für Aufsehen gesorgt, mit der er sich bei der Gründungsveranstaltung der neuen AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland (GD) in Gießen für einen Vorstandsposten beworben hatte. Mit der Entscheidung bleibe der bereits vom Landesvorstand beschlossene Entzug der Mitgliedsrechte bestehen. Eichwald stehe allerdings noch der Rechtsweg zum AfD-Bundesschiedsgericht offen. Eichwald selbst sei bei der Verhandlung nicht anwesend gewesen.
Diese Nachricht wurde am 26.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.