Teilnehmer des Bundesparteitag der AfD stehen vor der Bühne. (picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert)

Damit wurde die nötige Zweidrittelmehrheit für eine Änderung der Parteisatzung erreicht. Die bisherige Jugendorganisation Junge Alternative wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.

Zuvor war auf dem Parteitag das Programm für die Bundestagswahl verabschiedet worden. Kernthema ist die Migrationspolitik. Der umstrittene Begriff "Remigration" war im ursprünglichen Entwurf nicht vorgesehen, wurde per Änderungsantrag aber noch in das abschließende Wahlprogramm eingefügt. Keinen Erfolg hatte der Antrag auf eine Änderung des Wahlprogramms, die Russland klar für den Angriff auf die Ukraine kritisiert hätte. Dagegen wurde ein Antrag befürwortet, der die Wiedereinführung der Wehrpflicht vorsieht.

Gestern hatten die AfD-Delegierten am ersten Tag ihre Ko-Vorsitzende Weidel per Akklamation offiziell zur Kanzlerkandidatin bestimmt. Es ist das erste Mal, dass die AfD mit einer eigenen Bewerberin für das Kanzleramt in den Bundestagswahlkampf zieht. Der Ko-Vorsitzende Chrupalla erklärte, Ziel sei die Übernahme der Regierungsverantwortung. Die Partei wolle die 20-Prozent-Marke hinter sich lassen.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.