Grugahalle

Rund um den Tagungsort, der Gruga-Halle in Essen, gab es zahlreiche Protestkundgebungen mit zehntausenden Teilnehmern gegen die AfD. Die Polizei berichtete von 28 verletzten Einsatzkräften , ein Beamter sei schwer verletzt worden. Die Proteste gegen die Partei in der Nähe des Tagungsorts Gruga-Halle wurden am Sonntag fortgesetzt.