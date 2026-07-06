Schutz von geheimen Informationen

AfD-Landeschef Leif-Erik Holm beim Parteitag in Grimmen (picture alliance / Bernd Wüstneck)

Die Alternative für Deutschland stehe für die innere Sicherheit, sagte Holm im Deutschlandfunk. Hier würden Ängste geschürt, um eine AfD-Regierung zu verhindern, so Holm, der im Bundestag sitzt und auch wirtschaftspolitischer Sprecher seiner Partei ist. Verteidigungsminister Pistorius hatte der Zeitung "Bild am Sonntag" gesagt, ein möglicher Sieg der AfD bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Anfang September mache ihm allergrößte Sorgen. Der SPD-Politiker bejahte die Frage, ob er Bauchschmerzen ⁠hätte, einem AfD-Minister geheime Informationen zu übermitteln.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.