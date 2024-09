Landtagswahl in Thüringen

Bei der letzten Wahl 2019 waren es 23,4 Prozent. Die zweitmeisten Stimmen bekommt die CDU mit 24,5 Prozent (2019: 21,7 Prozent). Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) erzielte aus dem Stand 15,8 Prozent. Bei der letzten Wahl war die Linke mit 31,0 Prozent stärkste Kraft geworden - sie muss deutliche Verluste hinnehmen und erreicht laut Hochrechnung 12,4 Pozent.

Auf die SPD in Thüringen entfallen 7,0 Prozent (2019: 8,2). Laut Prognose scheitern die Grünen mit 4,0 Prozent (2019: 5,2) und die FDP mit 1,2 Prozent (2019: 5,0) dieses Mal an der Fünf-Prozent-Hürde.

Rund 1,66 Millionen Menschen waren zur Abstimmung aufgerufen. Die Wahlbeteiligung liegt laut Prognosen bei 73,5 bis 74,0 Prozent. 2019 waren es 64,9 Prozent.

In Thüringen regiert derzeit eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung unter Regierungschef Ramelow von der Linkspartei. Sie hat keine Chance auf eine Neuauflage. Eine Koalition mit der AfD, die vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird, schließen die übrigen Parteien aus. Die Suche nach einer Regierungsmehrheit dürfte also kompliziert werden.

Eine denkbare Option für eine Mehrheitskoalition wäre der Prognose zufolge ein Bündnis aus CDU, BSW und SPD - bislang ist aber unklar, ob die Parteien tatsächlich gemeinsam die Mehrheit der Sitze erreichen und ob sie sich auf eine Zusammenarbeit einigen könnten.

