Wahlplakate verschiedener Parteien sind an einer Straßenlaterne am Elbufer in Dresden angebracht (picture alliance / DeFodi Images / Marco Steinbrenner)

Mit Spannung wird seit Monaten auf die Wahlen in Sachsen und Thüringen am 1. September geschaut. Das gleiche gilt für die Abstimmung in Brandenburg, drei Wochen später. Umfragen und Experten-Einschätzungen zufolge könnte mit der AfD erstmals eine Partei stärkste Kraft in einem Bundesland werden, die vom Verfassungsschutz in Teilen als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird.

Dem BSW, der erst Anfang des Jahres gegründeten Partei der ehemaligen Linken-Spitzenpolitikerin Sahra Wagenknecht, winken aus dem Stand zweistellige Ergebnisse. Indes muss die in Thüringen noch regierende Partei Die Linke Verluste befürchten. Auch den Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP drohen Niederlagen - teilweise geht es um den Wiedereinzug in die Landtage. Gewinnerin könnte die CDU werden.

+++ Rund fünf Millionen Menschen können zur Wahl gehen

Zur Landtagswahl im Freistaat Thüringen sind am 1. September 2024 rund 1,7 Millionen Bürger aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. In Sachsen sind es 3,3 Millionen. Dort lag die Wahlbeteiligung vor fünf Jahren bei rund 66,5 Prozent. In Thüringen waren es mit 64,9 Prozent etwas weniger.

+++ 56 Prozent der Ostdeutschen lehnen AfD in Regierung ab

Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa zufolge lehnen 61 Prozent der Deutschen eine Regierungsbeteiligung der AfD in Ostdeutschland ab. Im Osten ist die Ablehnung mit 56 Prozent etwas niedriger als im Westen (62 Prozent). Ein Drittel der Deutschen (33 Prozent) sieht das anders und wünscht sich eine Regierungsbeteiligung der AfD. Forsa befragte für das RTL/ntv Trendbarometer am 9. und 12. August insgesamt 1.002 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte. Die statistische Fehlertoleranz wird mit plus/minus 2,5 Prozentpunkten angegeben.

Informationen in der Deutschlandfunk App zu den Wahlen



In der



Ankündigung: "Politikpodcast live".



Nach den Wahlsendungen im Radio geht es in der App live weiter mit Nutzerbeteiligung. Um 17.55 Uhr starten wir mit unserer Live-Berichterstattung im Deutschlandfunk und im Deutschlandfunk Kultur. Die Sendungen dauern bis 20 Uhr. Anschließend können sich die Hörer zum ersten Mal live in der Deutschlandfunk App weiter informieren. Zusätzlich zu den Analysen unserer Korrespondenten können Nutzerinnen und Nutzer dabei auch Fragen stellen und mitdiskutieren. In der Deutschlandfunk App gibt es zwei Themenschwerpunkte mit „Fokus Landtagswahlen“ und „Lebensgefühle Ost“. Sie machen deutlich, dass es DEN Osten nicht gibt. Wir zeigen in vier langen Gesprächen, wie divers die Region ist – jenseits typischer Ost-Westzuschreibungen. Zudem gibt es Informationen über die Stimmung, kurz vor den Landtagswahlen. Menschen aus Sachsen, Thüringen und Brandenburg schildern ihre Sicht der Dinge.Nach den Wahlsendungen im Radio geht es in der App live weiter mit Nutzerbeteiligung. Um 17.55 Uhr starten wir mit unserer Live-Berichterstattung im Deutschlandfunk und im Deutschlandfunk Kultur. Die Sendungen dauern bis 20 Uhr. Anschließend können sich die Hörer zum ersten Mal live in der Deutschlandfunk App weiter informieren. Zusätzlich zu den Analysen unserer Korrespondenten können Nutzerinnen und Nutzer dabei auch Fragen stellen und mitdiskutieren. Alle Infos dazu gibt’s hier

+++ Politikwissenschaftler Vorländer: Stimmung in Ostdeutschland ist schlecht

Der Politikwissenschaftler Hans Vorländer von der TU Dresden hat vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen auf eine schlechte politische Stimmung verwiesen. Die Menschen seien nicht unbedingt unzufrieden mit ihren Lebensverhältnissen, aber mit ihren Zukunftsperspektiven, sagte Vorländer im Deutschlandfunk. Die nach der Bundestagswahl in die Ampel-Koalition gesetzten Erwartungen seien aus Sicht vieler nicht erfüllt worden - das betreffe etwa die Migrationspolitik oder den Klimaschutz. "Die Menschen sind außerordentlich misstrauisch gegenüber den Parteien des demokratischen Spektrums geworden." Der Wissenschaftler sieht darin einen wesentlichen Grund, warum AfD oder BSW immer mehr Zuspruch erfahren.

+++ Die AfD in Thüringen muss nach einer Gerichtsentscheidung Journalisten grundsätzlich Zutritt zu ihrer für Sonntagabend geplanten Wahlparty gewähren

Das Landgericht Erfurt bestätigte in einer mündlichen Verhandlung eine Einstweilige Verfügung von vor zehn Tagen. Es handele sich nicht um eine "Dankeschön-Veranstaltung" für Wahlhelfer und Parteifreunde. Vielmehr habe eine Wahlparty einen informatorischen Charakter. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die AfD kann beim Oberlandesgericht Beschwerde einlegen.

Die Partei argumentiert, die Kapazitäten am Veranstaltungsort seien begrenzt. Der "Spiegel" sowie die Tageszeitungen "Bild", "Welt" und "taz" hatten sich gemeinsam juristisch gegen den Ausschluss ihrer Journalisten von der AfD-Wahlparty gewehrt.

+++ 56 Prozent der Ostdeutschen für eine Regierungsbeteiligung des BSW

Dem Meinungsforschungsinstitut "Infratest dimap" zufolge unterstützen 56 Prozent der Ostdeutschen eine Regierungsbeteiligung des BSW nach den Landtagswahlen. Im Westen sind es 34 Prozent. Deutschlandweit ergibt sich damit eine Zustimmung 39 Prozent. Fast jeder zweite fände das nicht gut. Mehrheitlich unterstützt wird eine BSW-Regierungsbeteiligung vor allem von Anhängern der AfD (56 Prozent). Befragt wurden vom 5. bis 7. August 1.311 Wahlberechtigte.

+++ Festnahmen nach Attacke mit Flüssigkeit auf BSW-Gründerin Wagenknecht

Die Gründerin des BSW, Wagenknecht, ist in Erfurt mit roter Flüssigkeit attackiert worden. Der Zwischenfall ereignete sich auf einer Wahlkampfveranstaltung, wo ein Mann die Flüssigkeit in ihre Richtung sprühte. Wagenknecht wurde an mehreren Stellen getroffen, aber nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Nach einer kurzen Unterbrechung setzte sie ihren Auftritt fort. Die Polizei überwältigte den Mann und nahm ihn vorläufig fest. Der 50-Jährige sei am Abend in den abgesperrten Bereich vor der Bühne gelangt, eine politische Motivation könne nicht ausgeschlossen werden.

Sahra Wagenknecht wird von einem Personenschützer von der Bühne gebracht (picture alliance / dpa / Martin Schutt)

+++ Internationales Interesse an den Landtagswahlen

Nicht nur in Deutschland werden die Abstimmungen in Sachsen, Thüringen und am 22. September dann in Brandenburg beobachtet. Auch international stößt die Wahl auf Interesse - vor allem wegen AfD und BSW aber auch wegen der Unterstützung für die Ukraine. Der "Economist" schrieb etwa: " Antikriegsparteien werden bei den Wahlen in Ostdeutschland abräumen . Die Skepsis gegenüber der Unterstützung der Ukraine ist in Teilen der ehemaligen kommunistischen Republik groß." Auch die französische "Le Monde" rechnet damit, dass die Landtagswahlen die Hilfe für die Ukraine belasten dürften

+++ Sachsen: Umfragen sehen Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und AfD

In Sachsen deuten die Umfragen darauf hin, dass die CDU von Ministerpräsident Kretschmer oder die AfD mit ihrem Spitzenkandidaten Urban stärkste Kraft werden. Derzeit regieren die Christdemokraten in einer Koalition mit den Grünen und der SPD.

+++ BSW in Sachsen offenbar auf dem Weg in den Landtag

Das neugegründete Bündnis von Sahra Wagenknecht hat auch in Sachsen viel Zulauf. Demoskopen sehen das BSW deutlich über zehn Prozent als drittstärkste Kraft.

+++ Umweltverbände appellieren: "Klimakrise" nicht vergessen

Umweltverbände haben die Parteien zum entschlossenen Handeln gegen die Klimakrise aufgerufen. Im Wahlkampf spiegele sich bisher wenig wider, dass sich nicht nur das gesellschaftliche Klima erhitze, sondern auch das Weltklima, heißt es. Zu den Unterzeichnern gehören Fridays for Future Deutschland sowie die jeweiligen Landesverbände der Organisation, die Deutsche Umwelthilfe sowie Scientists for Future Leipzig.

+++ Grüne und Linke schauen auch auf die Direktmandate in Sachsen

Die Grünen und die Linke bangen angesichts der Umfragen um den Wiedereinzug in den Landtag. Bei einem Abschneiden unter der Fünf-Prozent-Hürde könnten die Direktmandate entscheidend werden. Eine Partei, die zwei Wahlkreise gewinnt, ist in Sachsen auch im Parlament vertreten, wenn sie landesweit weniger als fünf Prozent erreicht.

+++ AfD Thüringen muss nach Landgerichtsurteil Medienvertreter zur Wahlparty zulassen

Die AfD Thüringen muss allen Medien denselben Zugang zu ihrer Wahlparty gewähren. Das geht aus einem Beschluss des Landgerichts Erfurt hervor, auf den sich das Redaktionsnetzwerk Deutschland beruft. Dieses hatte neben taz, Spiegel, Welt und Bild einen Eilantrag gestellt. Die Medien hatten Akkreditierungsanträge für die Wahlparty gestellt. Die AfD Thüringen lehnte sie mit Verweis auf Platzmangel ab.

Der Thüringer Landtag. (Hannes P. Albert/dpa)

+++ Linke und SPD werben für Ende der bisherigen Minderheitsregierung in Thüringen

Thüringens SPD-Spitzenkandidat, der bisherige Innenminister, Maier, will nach der Landtagswahl das rot-rot-grüne Regierungsbündnis nicht fortsetzen. Laut den aktuellen Umfragen ist das allerdings auch kaum möglich. Das Bündnis habe keine Zukunft, sagte Maier der "Thüringer Allgemeinen". Auch Ministerpräsident Ramelow (Die Linke) machte deutlich, dass er keine weitere Minderheitsregierung mehr möchte. CDU- Spitzenkandidat Voigt will Ministerpräsident werden. Er sorgte im April für Aufsehen, als er ein TV-Duell mit AfD-Landeschef Höcke bestritt.

In Thüringen regieren Linkspartei, SPD und Grüne seit zehn Jahren gemeinsam. Seit der Landtagswahl im Jahr 2019 hat das Bündnis aber keine parlamentarische Mehrheit mehr, weshalb die Koalition bei Abstimmungen etwa über den Haushalt auf Stimmen der Opposition angewiesen war.

+++ Katholische Bischöfe machen sich Sorgen um Demokratie in Thüringen und rufen zur Wahl auf

Katholische Bischöfe rufen zum Wählen auf. "Stärken wir mit unserer Stimme eine Demokratie, die sich den aktuellen Herausforderungen in konstruktiver Weise stellt, heißt es in einem Schreiben der katholischen Bischöfe von Erfurt, Dresden-Meißen und Fulda, Neymeyr, Timmerevers und Gerber. Gerade vor dem Hintergrund der vielfältigen und komplexen Problemstellungen dieser Zeit, die bei vielen Sorgen und Ängste auslösten, sei es wichtig, wählen zu gehen. In den vergangenen Jahren hätten viele Menschen dazu beitragen, dass man in Freiheit in einem Rechtsstaat leben könne. Teile der Bistümer Fulda und Dresden-Meißen liegen in Thüringen.

Sachsen