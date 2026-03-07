Landesparteitag in NRW

Die AfD-Vorsitzende Weidel hat sich hinter die neue gegründete Jugendorganisation der Partei in Nordrhein-Westfalen gestellt. (Fabian Strauch / dpa / Fabian Strauch)

Deren Einstufung als rechtsextremistischer Verdachtsfall durch den Landesverfassungsschutz sei - so Weidel wörtlich - ein weiterer Orden, den man sich hier ans Revers heften kann. Die Partei stehe hinter der Jugendorganisation "Generation Deutschland".

Auf dem Landesparteitag in Marl rief die AfD-Chefin zugleich zur Geschlossenheit auf. Besonders im bevölkerungsreichsten Bundesland werde eine handlungsfähige und schlagkräftige AfD gebraucht, sagte Weidel angesichts der Querelen im Landesverband.

