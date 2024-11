Die Botschaft der Islamischen Republik Afghanistan in Berlin (imago images / Stefan Zeitz / STEFAN ZEITZ via www.imago-images.de)

Wie das Magazin "Der Spiegel" unter Bezug auf Informationen aus Diplomatenkreisen berichtet, wurden der Botschafter in Berlin und der in Bonn ansässige Generalkonsul von den Taliban abberufen. Beide Diplomaten waren demnach schon vor der Machtergreifung der Taliban im August 2021 im Dienst. Es habe Unstimmigkeiten zwischen dem Regime in Kabul und den Diplomaten gegeben, hieß es. Die Taliban hatten verkündet, ausgestellte Visa oder Pässe aus den Vertretungen in Berlin und Bonn nicht mehr zu akzeptieren – nur noch aus München, wo der Generalkonsul weiter im Amt ist.

Die Bundesregierung erkennt die Taliban nicht als legitime Regierung Afghanistans an. Die diplomatischen Beziehungen werden aber weiter aufrechterhalten.

22.11.2024