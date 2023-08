Erklärung der AU-Kommission

Der Vorsitzende der AU-Kommission, Faki, teilte mit, es sei gut, dass sich die westafrikanische Staatengemeinschaft auf verschiedene Szenarien einstelle. Die Afrikanische Union werde alle Schritte unterstützen, die zu einer Befriedung der Lage im Niger beitrügen.

Die AU appellierte zudem an die Vereinten Nationen, alles Notwendige dafür zu unternehmen, das Leben des vom nigrischen Militär abgesetzten Präsidenten Bazoum zu retten. Die Haftbedingungen seien nicht akzeptabel und menschenunwürdig. Ähnlich hatte sich zuvor bereits UNO-Generalsekretär Guterres geäußert.

Gestern hatten die ECOWAS-Staaten beschlossen, eine militärische Eingreiftruppe zusammenzustellen. Nigerias Präsident Tinubu betonte allerdings, eine gewaltsame Intervention sei das letzte Mittel. Zunächst sollten alle diplomatischen Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um eine rasche Rückkehr zur verfassungsmäßigen Regierungsführung im Niger zu gewährleisten.

Der Afrika-Experte Malte Lierl vom GIGA-Institut in Hamburg sagte im Deutschlandfunk, eine Militärintervention zum jetzigen Zeitpunkt wäre "hochriskant". Weder die ECOWAS noch das nigrische Militär hätten ein Interesse daran, leichtfertig einen Krieg vom Zaun zu brechen. Eine Intervention im Niger wäre keinesfalls eine Sache von einigen Stunden, sondern eine "sehr große Operation" - auch weil in vielen Gegenden die Terrormiliz IS aktiv sei und die Kontrolle habe.