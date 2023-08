Nachdem das Militär die Macht in Niger übernommen hat, begeben sich Unterstützer der Putschisten auf die Straßen in der Hauptstadt Niamey. (picture alliance / AA / Balima Boureima)

Die demokratische Regierung in Niger ist am 26. Juli 2023 vom Militär abgesetzt worden. Präsident Mohamed Bazoum wird von den Putschisten festgehalten. Der Anführer der Präsidentengarde, General Abdourahamane Tchiani, hat sich zum Staatschef erklärt. International wird der Putsch scharf verurteilt: EU und USA haben finanzielle Hilfen eingefroren oder drohen damit, sie zu stoppen. Der Niger galt bisher als eine Art "Stabilitätsanker" für den Westen in der Region.

Militärputsche in der Sahelzone und Westafrika (28.07.2023) (dpa / dpa-infografik GmbH)

Die Putschisten in Niger begründen ihren Umsturz mit der schwierigen Wirtschafts- und Sicherheitslage im Land.

Die Republik Niger zählt über 25 Millionen Einwohner und gehört laut dem Human Development Index der Vereinten Nationen zu den ärmsten Ländern der Welt. Das Land ist rund dreieinhalb Mal so groß wie Deutschland und besteht zu zwei Dritteln aus Wüste. Dürren und ein hohes Bevölkerungswachstum führen immer wieder zu Ernährungskrisen. Der Niger besitzt Rohstoffe, doch von den Uran-, Erdöl- und Goldexporten profitieren vor allem der Staat und die Eliten.

Die Armut ist vermutlich einer der wichtigsten Gründe dafür, dass radikale Islamisten in der gesamten Sahelzone auf dem Vormarsch sind. In manchen Regionen sei es leichter an eine Kalaschnikow zu kommen als an ein Baguette, berichten Hilfsorganisationen. In den drei Sahel-Ländern Burkina Faso, Mali und Niger hat sich die Sicherheitslage in den vergangenen Jahren dramatisch verschlechtert. Niger war der letzte demokratische Staat von den dreien - in den beiden anderen herrschen schon Militärs.

Schon 2021 wollte die Präsidentengarde an die Macht

Es habe - von außen betrachtet - nichts darauf hingewiesen, dass ein Putsch vor der Tür stehe, sagt die Konfliktforscherin Lisa Tschörner von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin: "Es überrascht aber auch nicht, wenn man sich die Geschichte des Landes anschaut." Erst 2021 sei ein Putschversuch der Präsidentengarde verhindert worden - und insgesamt habe es in der Vergangenheit bereits vier Umsturzversuche gegeben.

Der aktuelle Putschanführer und neue Machthaber Tchiani ist ein treuer Verbündeter des früheren nigrischen Präsidenten Mahamadou Issoufou. Dieser hatte Tchiani 2011 zum Chef der Präsidentengarde ernannt.

Auch unter Issoufous Nachfolger Mohamed Bazoum füllte Tchiani den Posten aus. Aus dem Umfeld von Bazoum heißt es nun, die Beziehung zwischen den beiden Männern habe sich in den vergangenen Monaten verschlechtert. Grund sollen Überlegungen Bazoums gewesen sein, Tchiani an der Spitze der Präsidentengarde zu ersetzen.

Anders als in Mali und Burkina Faso seien dem Putsch in Niger keine Massendemonstrationen vorausgegangen, sagt die Politologin Simone Schnabel. Es sei also kein „Putsch der Straße“. Die Bevölkerung sei der Demokratie gegenüber zwar grundsätzlich positiv eingestellt, von ihren Erfahrungen damit aber ernüchtert. Demokratie sei in den Augen vieler im Land ein „Elitenprojekt“ geblieben und „korrupt“, so Schnabel.

Die Europäische Union hat sich hinter die Drohungen der westafrikanischen Staatengemeinschaft Ecowas gegen die neuen Militärmachthaber gestellt. "Die Europäische Union unterstützt alle Maßnahmen, die die Ecowas als Reaktion auf den Staatsstreich ergriffen hat und wird sie rasch und entschlossen fördern", sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell.

Ecowas hatte den Putschisten am 30.7.23 ein Ultimatum gestellt. Sollte der festgesetzte Präsident Mohamed Bazoum nicht binnen einer Woche freigelassen und wieder eingesetzt werden, werde man Maßnahmen ergreifen, die auch den Einsatz von Gewalt beinhalten könnten, hieß es.

Nigers Nachbarn stellten sich damit auf die Seite des Westens und setzen die Putschisten unter Druck. Besonders für die USA und die EU war Niger bisher ein wichtiger Partner in der Sahelzone, die sich vom Senegal im Westen bis nach Dschibuti im Osten erstreckt.

Auch Großbritannien und die USA begrüßten den Vorstoß der Ecowas. Die EU, die ehemalige Kolonialmacht Frankreich sowie Großbritannien setzten ihre Budgethilfen aus. Deutschland hat die zwischenstaatliche Entwicklungshilfe für den Niger gestoppt.

Die EU drohte zudem für den Fall von Angriffen auf diplomatische Einrichtungen und deren Personal mit Vergeltungsmaßnahmen. Französischen Medienberichten zufolge artete ein Protest vor der französischen Botschaft in Niamey in Gewalt aus. Frankreich fliegt inzwischen seine und andere europäische Staatsbürger aus, darunter auch Deutsche.

Vor allem Frankreich hat in Niger viel zu verlieren. Wie in Mali und im ebenfalls benachbarten Burkina Faso ging auch dem Aufstand der Armee in Niger eine Welle von Ressentiments gegen die ehemalige Kolonialmacht voraus. Die Franzosen haben seit einem Jahrzehnt Truppen in der Region stationiert, um islamistische Extremisten zu bekämpfen. Dies wird jedoch vielfach als Einmischung in innere Angelegenheiten kritisiert.

Wenn Niger militärisch nicht mehr mit Frankreich kooperiert, ist die französische Anti-Terror-Mission bedroht. Niger galt zuletzt als strategischer Partner im Anti-Terror-Kampf in der Sahel-Zone, wo sich der dschihadistische Terror immer weiter ausbreitet. Milizen, die zum Teil dem Islamischen Staat (IS) oder dem Terrornetzwerk Al-Kaida ihre Treue geschworen haben, verüben regelmäßig Anschläge.

Nach dem Putsch in Mali war Nigers Hauptstadt Niamey zur geostrategischen Bastion des Westens geworden. Zwischen 1500 und 2000 französische Soldaten sind in Niger stationiert. 5000 Container mit Militärmaterial sollen in Niamey lagern. Auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Niger könnte für die Franzosen schwierig werden. Frankreich bezieht rund 20 Prozent seiner Uran-Importe aus dem Land.

Transitland für Migranten auf dem Weg nach Europa

Aus deutscher Perspektive ist die Situation ebenfalls brisant. Nigers Hauptstadt Niamey ist Bundeswehrstützpunkt und Drehkreuz, um den vorzeitigen Abzug der Bundeswehr aus Mali abzuwickeln. An dem Putsch sind möglicherweise auch nigrische Spezialkräfte beteiligt, die einst von der Bundeswehr geschult wurden.

Der Putsch könnte außerdem schwerwiegende Folgen für die Strategie Europas zur Eindämmung der Migration über das Mittelmeer haben, sagte der Regionalbüroleiter der Konrad-Adenauer-Stiftung für die Sahelzone, Ulf Laessing, der dpa. Ohne den Niger werde die Strategie zusammenbrechen.

Der Niger ist eines der wichtigsten Transitländer für afrikanische Migranten, die sich auf den Weg in Richtung Europa machen. Die EU kooperiert mit dem Land bereits seit 2015, vor allem um die kritische Migrationsroute von der nigrischen Wüstenstadt Agadez nach Libyen zu blockieren.

Die Putschisten in Niger stehen nicht allein da. Zwei von Juntas regierte Nachbarstaaten haben sich an ihre Seite gestellt. "Jegliche Militärintervention gegen den Niger wird als Kriegserklärung gegen Burkina Faso und Mali betrachtet", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der Militärregierungen der beiden Länder.

Auf einer Sondersitzung in Nigeria hatten die 15 Staaten der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) grünes Licht für einen Einsatz von Gewalt gegeben, sollte der demokratisch gewählte nigrische Präsident Mohamed Bazoum nicht wieder eingesetzt werden.

Zudem verhängte die Ecowas Reise- und Wirtschaftssanktionen gegen den Niger. Auch diese Sanktionen werden von Mali und Burkina Faso verurteilt. Sie seien "illegal, illegitim und unmenschlich", erklärte der malische Minister für territoriale Verwaltung und Dezentralisierung, Oberst Abdoulaye Maiga, im malischen Staatsfernsehen.

In Mali wurde 2020 geputscht, in Burkina Faso 2022. Gegen beide Länder hat die Ecowas ebenfalls Sanktionen verhängt, ihnen aber nicht mit einem militärischen Eingreifen gedroht. Auch Guinea, das seit 2021 unter Militärherrschaft steht, hat der Junta in Niger Unterstützung bekundet.

Der russische Regierungssprecher Dmitri Peskow hat alle Konfliktparteien in Niger zur Zurückhaltung aufgerufen, um eine schnelle Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung zu ermöglichen. Diese offizielle Linie wird allerdings vom Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, unterlaufen, der den Putsch ausdrücklich begrüßt hatte.

Prigoschin hat mit seiner Wagner-Gruppe umfangreiche politische und wirtschaftliche Interessen in Afrika. Seine Kämpfer sind dort in mehreren Ländern aktiv, unter anderem auch in Nigers Nachbarstaat Mali, wo sie die Militärregierung unterstützen, die sich 2021 an die Macht geputscht hatte.

Prigoschin erweckte in einer Sprachnachricht den Eindruck, Nigers neuen Militärmachthabern die Dienste seiner Kämpfer anbieten zu wollen. Er bezeichnete den Staatsstreich als einen Moment der längst überfälligen Befreiung von den westlichen Kolonialherren.

Demonstranten schwenken russische Fahnen

Bei Kundgebungen von Anhängern des Militärs in Niger wurden russische Fahnen geschwenkt. Die russische Führung hat ein großes Interesse an engeren Beziehungen zu den rohstoffreichen Ländern Afrikas, auch um den Einfluss der USA und deren westlicher Verbündeten dort zurückzudrängen.

Der Putsch in Niger werde aber nicht von Moskau orchestriert, sagt der Soziologe und Niger-Kenner Olaf Bernau. Der Westen sei allerdings in der Region schon lange unpopulär, und die Situation in Mali habe gezeigt, dass man die westliche Vormachtstellung auch brechen könne.

Die russischen Fahnen, die in Niger zu sehen seien, seien ein Symbol dafür, dass die Menschen dort eine multipolare Weltordnung wollten, sagt Bernau. "Die Menschen sagen: Wir wollen uns unsere Partner selbst aussuchen können. Wir wollen mit denen zusammenarbeiten, die uns das beste Angebot machen. Das kann der Westen sein, das kann Russland sein, das kann aber auch China sein."

Julia Borutta, Georg Schwarte, ahe, mfied, dpa, afp, rtr, ap