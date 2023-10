Freier-Wähler-Chef Aiwanger (picture alliance / dpa / Karl-Josef Hildenbrand)

Aiwanger bekräftigte im Deutschlandfunk zudem seine Haltung in der Migrationsdebatte. Er nannte die israelfeindlichen Demonstrationen in Deutschland ein Problem, das lange totgeschwiegen worden sei. Nun werde deutlich, dass man sich, wie er sagte, "Unsinn ins Land geholt habe". Die Regierung müsse in Zukunft genauer hinschauen, um unkontrollierte Zuwanderung aus Kulturkreisen zu verhindern, in denen Antisemitismus offen gezeigt werde, meinte Aiwanger.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.