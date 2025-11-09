Der Zusammenschluss von Friedensinitiativen kritisierte nach einem Treffen in Kassel vermeintliche Kriegsvorbereitungen der Bundesregierung. Angesichts einer gigantischen Hochrüstung mit all den drastischen sozialen Konsequenzen seien gemeinsame Aktionen der Friedensbewegung zwingend erforderlich, so die Initiative.
Die Wehrpflicht ist in Deutschland ausgesetzt. Zum 1. Januar soll ein neues Wehrdienstgesetz in Kraft treten. Der Wehrdienst soll zunächst auf Freiwilligkeit beruhen.
Diese Nachricht wurde am 09.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.