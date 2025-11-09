Friedensinitiativen
Aktionstag gegen Wehrpflicht geplant

Der "Bundesausschuss Friedensratschlag" plant für den 5. Dezember einen bundesweiten Aktionstag gegen eine etwaige Wiedereinführung der Wehrpflicht.

    Demonstranten der Friedensbewegung beim Ostermarsch in Hamburg (picture alliance / dpa / Markus Scholz)
    Der Zusammenschluss von Friedensinitiativen kritisierte nach einem Treffen in Kassel vermeintliche Kriegsvorbereitungen der Bundesregierung. Angesichts einer gigantischen Hochrüstung mit all den drastischen sozialen Konsequenzen seien gemeinsame Aktionen der Friedensbewegung zwingend erforderlich, so die Initiative.
    Die Wehrpflicht ist in Deutschland ausgesetzt. Zum 1. Januar soll ein neues Wehrdienstgesetz in Kraft treten. Der Wehrdienst soll zunächst auf Freiwilligkeit beruhen.
