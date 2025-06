Naher Osten

Israel weist die Aktivisten des abgefangenen Gaza-Solidaritätsschiffs aus. (Salvatore Cavalli / AP / dpa / Salvatore Cavalli)

Eskortiert vom israelischen Militär lief das Segelschiff "Madleen" am Abend in der Hafenstadt Aschdod ein. Anschließend wurden die Aktivisten zum Flughafen in Tel Aviv gebracht. Nach Angaben des israelischen Außenministeriums sollen sie das Land noch heute verlassen. Das Schiff "Madleen" war gestern auf dem Weg von Sizilien in Richtung Gazastreifen von der israelischen Armee gestoppt worden. An Bord befand sich auch die Schwedin Greta Thunberg.

Israel hatte 2007 eine Seeblockade des Gazastreifens verhängt, nachdem die Terrororganisation Hamas dort die Kontrolle übernahm.

