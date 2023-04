25 Jahre Haft für Kara-Mursa

Empörung und Kritik für „stalinistisches Urteil“

Das ungewöhnlich hohe Strafmaß für den russischen Oppositionspolitiker Wladimir Kara-Mursa erinnert viele Beobachter an sowjetische Zeiten. Im Laufe der Woche stehen noch weitere wichtige Verfahren gegen Kreml-Kritiker in Russland an.

Adler, Sabine | 18. April 2023, 06:20 Uhr