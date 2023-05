F-16-Kampfjets für Ukraine

Russland nicht die Lufthoheit überlassen

US-Präsident Bidens Einwilligung, ukrainische Soldaten an amerikanischen F16-Kampfjets auszubilden, gilt als Weichenstellung in Richtung Lieferung der Jets. Der Luftkampf über der Ukraine ist in den vergangenen Wochen deutlich intensiver geworden.

Kellermann, Florian | 23. Mai 2023, 06:14 Uhr