Mit seiner monumentalen Revolutionsoper "Al gran sole carico d’amore" schuf der italienische Komponist Luigi Nono ein glühendes Plädoyer für den Kampf gegen soziale und gesellschaftliche Ungerechtigkeit. Anstelle einer linearen Handlung spannt Nono in einer eigens zusammengestellten Collage revolutionärer Texte von Karl Marx bis Che Guevara einen Bogen, der von der Pariser Kommune von 1871 über den kubanischen Revolutionskampf bis hin zum Vietnamkrieg reicht und Zeit und Raum sprengen will.

Betörend schöner Belcantogesang

Insbesondere den an den revolutionären Kämpfen maßgeblich beteiligten Frauen wie der französischen Kommunardin Louise Michel, der deutsch-argentinischen Guerillera Tamara Bunke sowie der Titelfigur aus Gorkis Roman "Die Mutter" setzt Nono ein Denkmal. Mit betörend schönem Belcantogesang appellieren diese von der Geschichtsschreibung unbesungenen Heldinnen selbst im Angesicht größter Gewalt an Solidarität und Menschenliebe.

Ein groß dimensionierter Orchesterapparat, zwei Chöre und elektronische Sphärenmusik, die rundum im Zuschauerraum ertönt, machen "Al gran sole carico d’amore" zu einem überwältigenden Klangerlebnis.

Auch wenn Nono in seinem Werk nicht den revolutionären Aufbruch, sondern das Scheitern an den herrschenden politischen Klassen und Verhältnissen in den Mittelpunkt rückt, blüht in "Al gran sole carico d’amore" immer wieder Hoffnung auf, dass zu allen Zeiten Menschen gegen Unterdrückung aufbegehren und den Kampf für eine gerechtere Welt fortführen werden, fortführen müssen. Luigi Nonos erklärtes Ziel war es nicht nur, den Zuhörern seiner Musik das "Ohr aufzuwecken", sondern sie auch zu geistiger Anteilnahme und politischer Partizipation zu bewegen. Sein humanitärer Ansatz war dabei umfassend: "Alle meine Werke gehen immer von einem menschlichen Anreiz aus: ein Ereignis, ein Erlebnis, ein Text unseres Lebens rührt an meinen Instinkt und an mein Gewissen und will von mir, dass ich als Musiker wie als Mensch Zeugnis ablege."

Ein Schlüsselwerk des 20. Jahrhunderts

Nach der Mailänder Uraufführung im Jahr 1975 folgten nicht zuletzt aufgrund der anspruchsvollen Partitur nur wenige Neuinszenierungen von "Al gran sole carico d’amore" – letztmals 2009 anlässlich der Salzburger Festspiele. Der Regisseur Sebastian Baumgarten, der am Theater Basel bereits Giuseppe Verdis "La forza del destino" inszeniert hat, wagt eine Neubefragung dieses Schlüsselwerks des Musiktheaters des 20. Jahrhunderts. Am Pult steht der weltweit insbesondere für seine Interpretationen zeitgenössischer Musik gefeierte Dirigent Jonathan Stockhammer, der am Theater Basel bereits als musikalischer Leiter der Produktion "Satyagraha" zu erleben war.

"Unter der großen Sonne von Liebe beladen"

Szenische Aktion in zwei Teilen von Luigi Nono

Textauswahl vom Komponisten

In italienischer, französischer, spanischer und deutscher Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln

Schweizer Erstaufführung

Altersempfehlung: ab 14 Jahren