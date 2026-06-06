Sperrung der Bonner Nordbrücke

Al-Wazir fügte hinzu, im Fall Bonn habe das Verkehrsministerium zudem den Aufwand für die Sanierung mit der Vorgabe einer Verbreiterung deutlich erhöht. Bundesverkehrsminister Schnieder, CDU, hatte gestern erneut rasches Handeln zugesagt. Die Bonner Nordbrücke habe für die Bundesregierung höchste Priorität. Das 1967 errichtete Bauwerk war am Mittwoch überraschend wegen Schäden am Tragwerk gesperrt worden. Das löste massive Verkehrsbehinderungen aus.
Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.