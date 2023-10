Nach Meldungen über libanesische Flugobjekte im israelischen Luftraum

Die israelische Armee setzte ihre Angriffe im Süd-Libanon an. (AFP / JALAA MAREY)

Es seien keine unmittelbaren Bedrohungen festgestellt worden, teilte das israelische Militär am Abend mit. In weiten Teilen nahe der Demarkationslinie zum Nachbarland Libanon hatten zuvor die Sirenen geheult. Die Streitkräfte hatten eine mutmaßliche Infiltration aus dem Libanon in den israelischen Luftraum gemeldet. Sie wiesen die Menschen im Norden des Landes zudem an, bis auf weiteres in Schutzräumen zu bleiben.

Seit Beginn des Hamas-Großangriffs am vergangenen Samstag gab es mehrere Gefechte zwischen der im Libanon ansässigen Hisbollah-Miliz und dem israelischen Militär. Israel setzte heute seine Angriffe auf Ziele im Süd-Libanon fort. Die Hisbollah, die vom Iran unterstützt wird, signalisierte zudem Kampfbereitschaft, nachdem die USA einen Flugzeugsträger ins östliche Mittelmeer geschickt hatten. Internationale Beobachter warnten vor einer weiteren Eskalation des Konflikts im Nahen Osten.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 11.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.