Auf die Frage, ob der bei einem Einsatz von Bundesbeamten in Minneapolis erschossene Pretti ein Attentäter gewesen sei, antwortete Trump mit "Nein". Sein Tod sei ein sehr unglücklicher Vorfall, der untersucht werden müsse.
Trumps stellvertretender Stabschef Miller hatte im Internet geschrieben, Pretti sei ein Attentäter, der versucht habe, Bundesbeamte zu ermorden. Vizepräsident Vance teilte den Beitrag im Kurznachrichtendienst X. Heimatschutzministerin Noem äußerte sich ähnlich.
Trump wies Forderungen aus der Demokratischen Partei nach einer Entlassung Noems zurück. Sie leiste sehr gute Arbeit, sagte der Präsident. Zugleich betonte Trump, er wolle eine ehrliche Untersuchung im Fall Pretti, und er wolle diese persönlich beaufsichtigen.
Diese Nachricht wurde am 28.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.