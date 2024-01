Alban Gerhard spielt ein Instrument von Matteo Gofriller aus dem Jahr 1710. (HarrisonParrott)

Auf dem neuen Album "Phantasy in blue" spielt das Alliage Quintett zum ersten Mal mit Violoncello. Ob sich das Streichinstrument in dieser Besetzung behaupten kann? Daran hatte Alban Gerhardt am Anfang Zweifel. Doch der Verlockung, George Gershwins "Rhapsody in blue" zu spielen, konnte er einfach nicht widerstehen: "Als Kind war ich ein Klassik-Nerd, und das war der Türöffner in Richtung Jazz. Ich konnte mir nicht vorstellen, das jemals am Cello spielen zu dürfen."

Der Romantiker entdeckt den Blues

Viele der Arrangements sind eigens für die neue Aufnahme entstanden, so auch die Versionen der "Siete canciones populares españolas" von Manuel de Falla oder der "Rokoko-Variationen" von Peter Tschaikowsky. Hier hat sich der Arrangeur einige Freiheiten genommen: Ab der sechsten Variation findet sich Tschaikowsky plötzlich in einem verrauchten Nachtclub wieder – der Romantiker entdeckt den Blues!

Barockmusik mit Saxofon

Auf dem Album "Phantasy in blue" findet sich auch ein Cellokonzert von Antonio Vivaldi. Im Barock gab es noch kein Saxofon – entsprechend herausfordernd war es, gemeinsam die richtige Klangfarbe für diese Musik zu finden. Wie das gelang, erzählt Alban Gerhardt in der Sendung.

Aufnahme vom Mai 2022 aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal in Köln