Während es der ersten Generation der Muslime in Deutschland oft darum ging, Moscheen zu bauen und Schutzräume zu schaffen, setzen sich Vertreter der jüngeren Generation verstärkt für gleiche Rechte ein. In einer religiös und kulturell vielfältiger gewordenen Gesellschaft soll sich auch die Vielfalt ihrer Lebenswirklichkeit abbilden und nicht auf Kopftuchdebatten beschränken, sagen sie.

Wie wichtig ist ihnen ihr Glaube und wie leben Muslime ihn heute? Welche Erfahrungen machen sie in der Schule, am Arbeitsplatz und in der Nachbarschaft? Wieviel Austausch gibt es mit Menschen anderer Religionen und wie können gegenseitige Vorurteile abgebaut werden?

Gepsrächsgäste:

Dr. Yasemin El-Menouar , Senior Expert, Religion, Werte und Gesellschaft, Bertelsmann Stiftung

, Senior Expert, Religion, Werte und Gesellschaft, Bertelsmann Stiftung Soufeina Hamed , Illustratorin und Comic-Künstlerin, Berlin

, Illustratorin und Comic-Künstlerin, Berlin Tuncay Nazik, im Vorstand der Islamischen Gemeinde Herne-Röhlinghausen

