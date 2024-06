Die Europa-Flagge. Als erste stimmen die Niederländer bei der Europawahl ab. In den meisten Ländern, auch in Deutschland, wird am Sonntag gewählt. (Christian Lue)

Als erste dürfen dort rund 13,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme für die Abgeordneten des Europaparlaments abgeben. Umfragen zufolge könnte die europafeindliche Anti-Islam-Partei PVV des Populisten Wilders stärkste Kraft werden. Wilders hatte im November die Parlamentswahl in den Niederlanden gewonnen und im Zuge der Suche nach Koalitionspartnern die Forderung nach einem Austritt aus der EU zurückgestellt.

Im neuen Europaparlament werden die Niederlande mit 31 Abgeordneten vertreten sein. Prognosen werden zwar bereits für den Abend erwartet, Ergebnisse dürfen aber erst bekannt gemacht werden, wenn in allen Staaten am Sonntag Abend die Wahllokale geschlossen sind. In Deutschland wird wie in den meisten EU-Ländern am Sonntag abgestimmt.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.