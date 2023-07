Russland erhöht Alters-Obergrenze für Einberufung in die Armee. (picture alliance / dpa / TASS / Peter Kovalev)

Ab dem 1. Januar 2024 würden Bürger im Alter von 18 bis 30 Jahren für den Militärdienst einberufen, heißt es in dem von der Duma in zweiter und dritter Lesung beschlossenen Gesetz. Zuvor waren Männer im Alter von 18 bis 27 Jahren in Russland zu einem einjährigen Wehrdienst verpflichtet.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.