Bei der Geldanlage nutzen viele inzwischen immer mehr Menschen sogenannte ETFs (Exchange Traded Funds). Dabei handelt es sich um einen börsengehandelten Korb aus vielen verschiedenen Aktien oder Anleihen, mit dem man vergleichsweise einfach in ganze Märkte investieren kann. (IMAGO / Westlight)

"Gamechanger für die private Altersvorsorge"

Über Börsen lässt sich Geld chancenreicher anlegen, als über viele andere Wege. Laut der Umfrage gaben aber 38 Prozent der Befragten an, unerfahren im Umgang mit Wertpapieren zu sein. Um erspartes Geld im Wert zu erhalten oder zu vermehren, führt nach Ansicht von Experten kein Weg an den weltweiten Börsen vorbei. Um die Risiken dabei zu minimieren, ist zumindest eine gewisse Grundkenntnis erforderlich. Seit Jahren bemühen sich verschiedene Institutionen und Verbraucherportale um entsprechende Finanzbildung. Deutschlands Bevölkerung gilt im Gegensatz zu der manch anderer Staaten als vergleichsweise wenig informiert.

Das Altersvorsorgedepot sei eine historische Chance, heißt es in der Branche. Millionen von Menschen dürften dadurch erstmals mit dem Aktienmarkt in Berührung kommen. Manche sprechen vom Altersvorsorgedepot als "Gamechanger für die private Altersvorsorge in Deutschland."

Diese Nachricht wurde am 01.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.