Altkanzler Olaf Scholz (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

"Mit der Leo-Baeck-Medaille ehren wir das Engagement des ehemaligen Bundeskanzlers Scholz für die Bewahrung der Geschichte und Erinnerung der deutschsprachigen Juden sowie seine Unterstützung für jüdisches Leben im heutigen Deutschland", sagte Instituts-Präsident David Marwell der Zeitung. Schon in der Vergangenheit seien deutsche Amtsträger wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier oder Altkanzlerin Angela Merkel geehrt worden.

Die Medaille erinnert an den liberalen Rabbiner Leo Baeck, der von 1873 bis 1956 lebte und durch sein soziales und politisches Engagement zum Vorbild für die jüdische Glaubensgemeinschaft wurde. Das Forschungsinstitut für deutsch-jüdische Geschichte in New York würdigt mit der Medaille Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise um die deutsch-jüdische Kultur verdient gemacht haben.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.