1969 in Straubing geboren, lernte Christian Gerhaher erst Geige, später Bratsche, studierte Philosophie, dann Medizin und endlich, parallel dazu, Opern- und Liedgesang. Außerdem besuchte er Meisterkurse bei Dietrich Fischer-Dieskau und Elisabeth Schwarzkopf. Heute arbeitet Christian Gerhaher als Opern- und Konzertsänger mit Dirigenten wie Simon Rattle, Christian Thielemann, Kirill Petrenko und Daniel Barenboim an Häusern wie der Wiener Staatsoper oder dem Royal Opera House Covent Garden.

Sänger des Jahres 2019

Vor allem aber ist Christian Gerhaher einer der bedeutendsten Liedinterpreten unserer Zeit. Bis Ende 2020 wollen er und sein Partner am Klavier, Gerold Huber, fast alle Lieder von Robert Schumann aufnehmen. Für das erste Album dieser Gesamtaufnahme wurde Christian Gerhaher mit einem Opus Klassik 2019 als Sänger des Jahres ausgezeichnet.

Musik-Laufplan

Titel: Urlicht. Für Singstimme und Klavier

aus: Des Knaben Wunderhorn

Länge: 05:03

Solist: Christian Gerhaher (Bariton)

Solist: Gerold Huber (Klavier)

Komponist: Gustav Mahler

Label: RCA Records Label

Best.-Nr: 567732



Titel: Nr. 7.VII: Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis

aus: Szenen aus Goethes Faust für Solostimmen, Chor und Orchester, WoO 3

Länge: 03:52

Chor: Tölzer Knabenchor

Orchester: Berliner Philharmoniker

Dirigent: Claudio Abbado

Komponist: Robert Schumann

Label: Sony Classical

Best.-Nr: S 2 K 66308



Titel: 2. Satz: Langsam

aus: Konzert für Violine und Orchester d-Moll, WoO 1

Länge: 05:06

Solist: Isabelle Faust (Violine) (Instrument: Stradivari "La belle au bois dormant" (1704))

Orchester: Freiburger Barockorchester

Dirigent: Pablo Heras-Casado

Komponist: Robert Schumann

Label: HARMONIA MUNDI FRANCE

Best.-Nr: HMC902196



Titel: Nicht schnell, leise vorzutragen

aus: 7 Klavierstücke in Fughettenform op.126,1

Länge: 01:49

Solist: Jörg Demus

Komponist: Robert Schumann

Label: NUOVA ERA

Best.-Nr: 7314



Titel: 1. Satz: Majestoso

aus: Sinfonie Nr. 6 A-Dur, WAB 106

Länge: 05:53

Orchester: Gewandhausorchester Leipzig

Dirigent: Herbert Blomstedt

Komponist: Anton Bruckner

Label: Querstand

Best.-Nr: 0816



Titel: Because

Länge: 02:45

Interpret: The Beatles

Komponist: John Lennon, Paul McCartney

Label: Parlophone

Best.-Nr: 3824682

Plattentitel: Abbey Road



Titel: Maurerische Trauermusik c-Moll, KV 477 (479a)

Länge: 04:03

Orchester: Academy of St. Martin-in-the-Fields

Dirigent: Neville Marriner

Komponist: Wolfgang Amadeus Mozart

Label: Angel

Best.-Nr: 7540782



Titel: Utopie Chorklang. Für 3 zwölfstimmige Chorgruppen (im Drittelton-Abstand) a cappella

Länge: 02:31

Chor: SWR Vokalensemble Stuttgart

Dirigent: Heinz Holliger

Komponist: Heinz Holliger

Label: Wergo

Best.-Nr: WER73332



Titel: Vorspiel und Isoldes Liebestod

aus: Tristan und Isolde. Oper, WWV 90

Länge: 05:44

Orchester: Royal Philharmonic Orchestra

Dirigent: Leopold Stokowski

Komponist: Richard Wagner

Label: RCA Records Label

Best.-Nr: 09026612682