Xavier de Maistre wurde 1973 in Toulon geboren. Mit neun Jahren begann er seine Ausbildung zum Harfenisten. Mit Mitte 20 trat der Franzose seine Stelle als Soloharfenist der Wiener Philharmoniker an - eine Aufgabe, von der er immer geträumt hatte, die ihn aber nicht vollständig ausfüllte. Heute jettet Xavier de Maistre rund um den Globus, seine Harfen stehen in verschiedenen Ländern für ihn bereit, damit der Virtuose in Konzertsälen wie der Carnegie Hall New York oder der Elbphilharmonie das Publikum begeistern kann.

Neues Harfen-Repertoire

Xavier de Maistre hat sein Instrument in ein neues Licht gerückt, auch durch Bearbeitungen bekannter Stücke und durch frische Kompositionen für Harfe solo. So hat etwa die Finnin Kaija Saariaho ein Harfenkonzert für de Maistre geschrieben.

Musik-Laufplan

Titel: Zaragoza. Capricho. Bearbeitet für Harfe

Länge: 03:44

Solist: Xavier de Maistre (1973-)(Harfe)

Komponist: Isaac Albéniz

Label: Sony Classical

Best.-Nr: 88985450452

Titel: 3. Satz: Poco Allegretto

aus: Sinfonie Nr. 3 F-Dur, op. 90

Länge: 05:48

Orchester: Berliner Philharmoniker

Dirigent: Simon Rattle

Komponist: Johannes Brahms

Label: EMI CLASSICS

Best.-Nr: 2672542

Titel: Tu vuo fa l'americano

Länge: 02:47

Interpret: Sophia Loren

Komponist: Renato Carosone

Label: BACKLINE RECORDS

Best.-Nr: 400100

Plattentitel: Backline - The original singles, Vol. 100

Titel: Nr. 1: Prélude. Moderato

aus: Suite bergamasque für Klavier, L 75

Länge: 03:37

Solist: Walter Gieseking (Klavier)

Komponist: Claude Debussy

Label: BBC LEGENDS

Best.-Nr: BBCL 4030-2

Titel: Carmen, Arie "En vain pour eviter"

Länge: 03:08

Solist: Grace Bumbry (Mezzosopran)

Orchester: Orchester der Deutschen Oper Berlin

Dirigent: Hans Löwlein

Komponist: Georges Bizet

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 4476792

Titel: Je suis malade

Länge: 04:15

Interpret: Dalida

Komponist: Alice Dona

Label: Sony Classical

Best.-Nr: 88697170712

Plattentitel: Chanson - C'est l'amour

Titel: Wilhelm Tell Galopp op. 29b

Länge: 01:44

Orchester: Wiener Philharmoniker

Dirigent: Riccardo Muti

Komponist: Johann Strauss I

Label: Sony Classical

Best.-Nr: 88985470572

Titel: Ain' a that good news. Spiritual (Ist das keine frohe Kunde)

Länge: 02:04

Solist: Kathleen Battle (Sopran)

Solist: Margo Garrett (Klavier)

Komponist: Unbekannt

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 435440-2

Titel: aus: Der Rosenkavalier. Komödie für Musik in 3 Aufzügen, op. 59,

1. Akt - Monolog "Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding"

Länge: 02:32

Solistin: Régine Crespin (Sopran)(Die Feldmarschallin Fürstin Weidenberg)

Orchester: Wiener Philharmoniker

Dirigent: Georg Solti

Komponist: Richard Strauss

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 00289 479 2431-2433

Titel: Encore un soir

Länge: 03:52

Interpret: Celine Dion

Komponist: Jean-Jacques Goldman

Label: COLUMBIA

Best.-Nr: 4053737

Titel: Intermedio. Bearbeitet für Harfe und Kastagnetten

Länge: 04:12

Solist: Xavier de Maistre (1973-)(Harfe)

Solist: Lucero Tena (Kastagnetten)

Komponist: Gerónimo Giménez

Label: Sony Classical

Best.-Nr: 88985450452